ФСБ задержала около 40 последователей Тесака в трёх городах. Ещё несколько неонацистов взяли в Белгороде.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре силовики пришли за участниками двух правых группировок: "Национально-возрожденческая социалистическая русская партия" и "Молодёжная организация Русь". В общей сложности сотрудники ФСБ и МВД задержали около 40 человек в возрасте от 15 до 18 лет. У них нашли оружие, листовки, запрещенную литературу. Также в Кирове и других городах.

По версии следствия, молодые люди выступали за "изгнание из России" мигрантов, установление "нацистского строя", а также планировали создать радикальную политическую структуру. Кроме того, они якобы призывали к насилию, обсуждали вооружение, собирались нападать на правоохранителей и проводили тренировки в лесу. На участников группировок уже завели дела по статье о возбуждении ненависти или вражды.

Аналогичную операцию провели в Белгороде — там фигурантами стали шесть парней от 16 до 25 лет. Как утверждают в ФСБ, они создали экстремистскую группировку "Вайт сити 31", после чего начали пропагандировать неонацизм и участвовать в межнациональных конфликтах. При обысках у молодых людей нашли 32 ножа, 11 кастетов, 12 телескопических дубинок, травматы, тетради с тактикой ведений боевых действий и нацистскую форму.

Напомним, 16 сентября прошлого года в челябинском СИЗО нашли мертвым 36-летнего неонациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, и "прославившегося" антипедофильными рейдами и нападениями на выходцев из Средней Азии. Он оставил предсмертную записку - хотя ранее он писал в соцсети, что никогда не покончит жизнь самоубийством и если умрет, то значит ему "помогли". Тесак стал известен в качестве НС-скинхеда и лидера межрегионального отделения неонацистской молодежной организации "Формат 18". По его личному признанию, перед тем, как всерьез увлечься нацистской идеологией, он был "обычным скином" и нападал на китайцев у общежития на Соколе. Позже стал популярным как видеоблогер неонацистского толка по прозвищу Тесак, которое он получил из-за любви к холодному оружию.

Ранее мы писали о том, что в России заявили о задержании "сторонников украинских неонацистов" из радикальной группы "М.К.У.". В Белгороде сотрудники ФСБ задержали "лидера" организации и ее "сторонников".

Кроме этого, в апреле в центре Киева толпой избили парня, который распивал алкоголь вместе с девушкой на улице. Свои действия они мотивировали борьбой против нарушения общественного порядка. Как выяснилось позже, нападение совершили члены группы "Альтернатива", в том числе россиянин из группы неонациста Тесака.