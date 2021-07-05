В Кремле не заявляют, что у власти в Украине находятся нацисты.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"С тем, что сторонники нацизма и бандеровцы в почете, вряд ли кто-то сможет спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины", - сказал Песков.

"Это (тезис о том, что к власти в Украине пришли нацисты - Ред.) не является официальным заявлением, и никто из официальных лиц такие заявления не делал", - заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя слова российского журналиста Владимира Соловьева.

Ранее ведущий в ходе программы "Москва. Кремль. Путин", гостем который был официальный представитель Кремля, заявил, что в России якобы изменилась риторика и впрямую стали говорить о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы и люди, которые проповедуют нацистскую идеологию, в частности, проявившуюся в принятии закона о коренных народах.

Песков заявил, что Соловьев как журналист может делать любые заявления.

"Это не официальное лицо, это журналист, который очень тонко чувствует пульс и политологической, и экспертной мысли. Он волен давать те оценки, которые считает нужными", - сказал Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал уродливым принятый впоследствие Верховной Радой законопроект о коренных народах. Согласно этой инициативе президента Владимира Зеленского, русские, а также греки и евреи не будут считаться коренными народами в Украине.

Путин также сравнил попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные с "идеями нацистской Германии".