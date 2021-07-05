На украинском государственном телеканале "Дом", который показал карту с российским Крымом, заявили, что проводят внутреннюю проверку в связи с этим инцидентом и уже предварительно установили виновного.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на Facebook-странице канала.

"Проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой России, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем, в одном из выпусков внезапно появляется образ полуострова, а потом вдруг исчезает. Выпуск сняли с канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку - карту России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки в эфир в настоящее время ищет Служба внутренней безопасности", - сообщили на телеканале.

На канале проводят служебную проверку, потому что, как утверждается, такой графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков, неизвестно.

"Все причастные к этому проекту в настоящее время отстранены от исполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен. Крым - это Украина, а канал "Дом" делает все возможное, чтобы он вернулся домой, становясь при этом объектом диверсии и провокации. Публично обращаемся к Службе безопасности Украины за помощью в проведении внутреннего расследования", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее Украина направила ноту МИД Польши из-за календаря с "российским" Крымом.

Также мы писали о том, что посольство России в Лондоне опубликовало карту с украинским Крымом.