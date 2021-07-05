Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 4 июня разгласил засекреченные МВД сведения из инфографики "Динамика противодействия распространению преступного влияния", которая касается воров в законе и криминальных авторитетов.

Об этом стало известно из ответа Нацполиции на запрос журналистов "Украинских новостей", которые не смогли получить в Совбезе копию этого документа и обратились в МВД.

В ответе Нацполиции указано, что график содержит информацию с ограниченным доступом, которая не подлежит разглашению.

"По фактическому содержанию, график "Динамика противодействия распространению преступного влияния" содержит информацию, которая в соответствии с подпунктами 9 и 12 пункта 1 Перечня сведений, является информацией с ограниченным доступом, которая не может быть предоставлена на Ваш запрос, поэтому не подлежит разглашению", - говорится в ответе МВД на запрос.

Таким образом Данилов, демонстрируя график, разгласил секретную информацию. Будет ли это иметь какие-то правовые последствия пока не известно.

Ранее "Страна" писала о том, что секретарь СНБО Данилов заговорил о полной остановке сообщения с Россией.

Также мы сообщили, что Аваков заочно ответил Данилову на его шутку о потопе в Крыму.