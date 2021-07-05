Валерий Меладзе назвал Олю Полякову фриком. Речь о ней зашла, когда российская журналистка Ксения Собчак попросила певца прокомментить секс-скандал с его братом Константином Меладзе.

Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.

"Я помню ее. Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев", - заявил артист.

Он считает, что обвинение от Поляковой в домогательствах со стороны Константина Меладезе - это "тупое тиражирование того, что где-то прокатило".

"Зачем сейчас им пиариться на моем брате? Я думаю, к ним приставало огромное количество мужчин. Разве это интересно?", - сказал Валерий.

Артист также добавил, что Константин Меладзе "скромный и интеллигентный человек".

"Он настолько трепетно относится к женщинам, чтобы каким-то образом… Я не представляю, зная его с самого рождения, не представляю… Он может написать женщине стихи, может совершить красивый поступок. Но намекать, что он хочет чего-то взамен на что-то", - утверждает Меладзе-младший.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, украинская певица Оля Полякова обвинила российского продюсера Константина Меладзе в домогательствах и выразила поддержку своей коллеге по сцене Ани Лорак.

Позже певица из Украины Каролина Куек, известная как Ани Лорак, прокомментировала скандал вокруг нее и российского продюсера Константина Меладзе. Поп-дива выступила в защиту продюсера и заявила, что сказанные ею слова о том, что Меладзе ее домогался, неправильно были трактованы. Также она попросила оставить эту тему в покое и больше ее не обсуждать.