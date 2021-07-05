Киево-Святошинский суд до середины августа продлил арест экс-министра иностранных дел Леонида Кожары по делу об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Также суд снизил размер залога с 14 до 7 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают "Украинские новости".

Защита Кожары обратилась в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения и уменьшении размера залога. Пребывание в СИЗО на круглосуточный домашний арест менять не стали. Срок содержания в изоляторе продлили до 15 августа. А вот размер залога снизили в два раза - до 7 037 000 гривен. На данный момент неизвестно, внес ли Кожара залог и вышел ли из СИЗО.

Напомним, в феврале 2020 года Сергей Старицкий был обнаружен мертвым с пулевым ранением в доме его друга, экс-министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен. Версия, которую озвучили сразу после трагедии - самоубийство.

Однако уже в марте правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве. По версии следствия, Кожара, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.