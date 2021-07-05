В Крыму после июньских проливных дождей наблюдается большое количество комаров, особенно в центральной и северной части полуострова.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Местные власти объясняют это обильными осадками и объявили о работе дезинфекторов. После прошедших в июне дождей участились жалобы на увеличение количества комаров в разных районах полуострова.

На водоемах, где происходит плод комаров, активно используются биологические средства борьбы с насекомыми, такие как бактицид, лариоль, сообщает так называемая "власть" Крыма.

Дезинфицирующий раствор распыляют в воздухе с помощью садовых опрыскивателей и других устройств.

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов рассказал, что регулирование численности насекомых при помощи химикатов негативно скажется на биоте полуострова. Личинки комаров служат кормовой базой для многих видов рыб и птиц, не будет их – не будет ни рыб, ни птиц, предостерегает он.

"Колебания численности этого вида насекомых является нормальным явлением. Оно связано с внутренними генетическими процессами внутри популяции и внешними благоприятными условиями. В этом году их численность обусловлена теплой зимой и достаточно дождливой весной", - объяснил доктор биологических наук.

Ранее мы также писали о том, что 4 июля реки Бельбек, Коккозка и Бага в аннексированном Крыму вышли из берегов из-за сильных дождей. Осадки привели к подтоплению более 50 домов в Бахчисарайском районе, также локальные подтопления наблюдаются и в Ялте.

Также в результате непогоды в Крыму в воскресенье погиб один человек. В селе Куйбышево в Крыму двух женщин смыло потоком воды. Одну из них успели вытащить, вторую - унесло. Тело пока не обнаружили, но спасатели полагают, что она погибла.

Стоит уточнить, что непогода в Крыму периодически бушует с 17 июня. Тогда в результате сильных дождей подтопило Керчь.