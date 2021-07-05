Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал несоответствующими действительности заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины в республику и закрытия границы между странами.

Об этом он сказал в понедельник, 5 июля, в ходе форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве.

"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг. И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", - сказал Кулеба.

Он добавил, что по его информации, граница между Украиной и Беларусью работает.

"Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать", - заверил Кулеба.

Напомним, 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном мероприятии в честь Дня Независимости республики заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной, так как "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь".

В тот же день в украинском МИД сообщили, что не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.

3 июля украинские пограничники заявили об отсутствии признаков закрытия границы. В свою очередь в Госпогранкомитете Беларуси заявили об усилении охраны государственной границы с Украиной.

Ранее жители приграничных сел рассказали "Стране", что они думают о возможном закрытии границы между двумя странами.