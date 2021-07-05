Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД Германии и Франции пытаются собрать встречу министров в Нормандском формате, однако пока что эта встреча так и не состоялась. Кулеба считает, что в этом виновата Москва.

Об этом Кулеба заявил в ходе форума "Украина 30. Международная политика" в понедельник, 5 июля.

"Действительно, Франция и Германия пытаются собрать встречу министров Нормандского формата. Я подтвердил, что я готов. Более того - я подтвердил, что я готов обсуждать не только вопросы безопасности, которые являются для нас приоритетными, но и политические вопросы, которые постоянно подчеркивает Россия. Но почему-то эта встреча так и не состоялась пока. В последний раз мы переписывались по этому поводу в субботу. Снова звучала определенная дата – в ближайшее время, когда эта встреча может произойти. Я снова подтвердил, что я готов. Но пока что ответа нет", - сказал Кулеба.

По мнению главы МИД Украины, "только в одной из четырех столиц Нормандского формата никак не найдут возможность для участия во встрече министров".

Напомним, что в "нормандскую четверку" по урегулированию на Донбассе входят: Украина, Германия, Франция и РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что в середине июня в Кремле заявляли, что не видят препятствий для проведения встречи глав МИД "нормандской четверки".

Также мы писали о том, что глава МИД Германии после переговоров с Блинкеном захотел "новой динамики" в нормандском формате.