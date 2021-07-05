Генпрокуратура Беларуси направила российским коллегам просьбу о выдаче выдаче белорусской певицы Анжелики Агурбаш, которая проживает на территории России, но дистанционно поддерживала протесты оппозиции на родине. Об этом сообщает БелТА.

Против артистки возбуждены два уголовных дела - по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, социальной вражды) и ч.2 ст.368 )оскорбление президента) УК Беларуси. Анжелике Агурбаш грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным белорусских правоохранителей, с августа 2020 года певица как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами размещала в интернете и в соцсетях сведения, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии. Речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, государственных служащих, представителях власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Беларуси, отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, Анжелика Агурбаш в группе с неустановленными людьми опубликовала в интернете сведения, содержащие оскорбления президента Беларуси, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений.

В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - заявили в Генпрокуратуре.

Информацию о возбуждении уголовных дел прокомментировала и сама Анжелика Агурбаш.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям – статья 130 часть 3 (разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия - Ред.) и статья 368 часть 2 (публичное оскорбление президента - Ред.), объявив меня в розыск, потребовав моего ареста, экстрадиции и передачи в СИЗО номер 1", - заявила она в своем Instagram.

Отметим, что Агурбаш представляла свою страну на Евровидении-2005.

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