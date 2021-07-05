В пятницу, 2 июля, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину от коронавируса Janssen от Johnson & Johnson для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

В Минздраве напомнили, что Janssen - это векторная вакцина, она содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 градусов. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцина разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Напомним, в мае в Украину завезли 500 доз вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson (Janssen), тогда она еще не была зарегистрирована в стране. Ее использовали для вакцинации сотрудников частной компании из США, сотрудники которой работают на Аляске в сфере рыболовства.

Также мы писали о том, что Венгрия начала вакцинировать украинцев Закарпатья, им укол также делают препаратом от Johnson & Johnson.