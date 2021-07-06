Сегодня отмечают народный праздник Ивана Купала. Он один из самых ярких по своим традициям - с прыжками через костер, венками на воде, утренней росой и поисками папоротника в полночь. Его начинают отмечать вечером 6 июля вплоть до вечера 7 июля.

Собрали ответы на популярные вопросы об этом летнем празднике.

Церковный ли праздник Ивана Купала?

Нет, Ивана Купала не церковный праздник. Он отмечается в народе и уходит корнями в язычество. Его отмечали в середине лета, в разгар наиболее пышного расцвета природы. Он был приурочен ко дню летнего солнцестояния, однако из-за перехода на григорианский календарь дата сместилась на две недели - на 7 июля.

Купала или Купало - фольклорный персонаж у славян.

Православная церковь отмечает в этот день другой праздник - рождество Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя).

Обряды сегодняшнего дня. Что нельзя было делать

Что можно было делать. Купальские обряды в основном проводили в ночь с 6 на 7 июля. Молодые люди прыгали через костер. Считалось, что он очищает и приносит здоровье. Если же через костер, взявшись за руки, прыгала пара, то говорили, что она всю жизнь будет неразлучна.

Прыжки через костер - часть празднования на Ивана Купала. Фото: GoodFon

Также в этот день собирали лекарственные травы, коренья, ягоды и сушили их, чтобы использовать зимой. Заготавливали веники для бани. Растениям в это время приписывали особу лечебную силу.

По народному поверью именно в ночь на Ивана Купала цветет папоротник. Смельчаки отправлялись на его поиски в лес, ведь считалось, что тот, кот его найдет сможет видеть сокровища, спрятанные под землей и понимать язык животных и птиц.

Что нельзя было делать. Ночью нельзя было купаться в водоемах. В народе верили, что на Ивана Купала просыпается вся нечисть и купающихся могут затащить в воду водяные и русалки.

Гадания на венках

Вечером накануне Ивана Купала девушки гадали на судьбу и суженого. Самым популярным было гадание с венками. Их плели из 12 трав и цветов и пускали на воду. По тому, что произошло с венком - судили о будущем.

Если венок плавно плывет по течению - это предвещало скорую свадьбу и спокойную жизнь. Если прибился к берегу, с которого его пускали, значит замуж в этом году девушка не выйдет. Отплыл и пристал к другому берегу - муж будет нездешний, издалека.

Плохой приметой считалось, если венок утонул или его закрутил водоворот. Значит, любимый разлюбит или ухажеры будут ненадежными.

Как плести венок на Ивана Купала

Зачем на Ивана Купала умываются росой?

Популярной традицией было искупаться в росе на рассвете 7 июля. Считалось, что роса с трав и цветов в этот день обладает особой целебной силой и сохранит красоту и здоровье.