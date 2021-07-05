Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать компенсаций в случае запуска магистрального газопровода "Северный поток-2" по двум принципам. Речь идет об обеспечении безопасности и выполнении Минских соглашений.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Международная политика".

"Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип - безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе - это обеспечение выполнения соглашений. Потому что можно с РФ договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности - это большой вопрос, на который нет ответов",- рассказал министр.

Кроме этого, Кулеба добавил, что Украина работает над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась.

"Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас, когда я был в Берлине буквально пару недель назад, мне практически каждый собеседник говорил: "Дмитрий, если вы хотите что-то изменить в немецкой политике, то вы должны дождаться новой коалиции и надеяться, что она сложиться в вашу пользу". Потому, безусловно, сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Но мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - сказал Кулеба.

По словам главы МИД, это вопросы четкой и прямой поддержки Германией европейской перспективы Украины, членства Украины в ЕС, более конструктивная позиция Германии относительно членства Украины в НАТО, вопросы продажи вооружения Украине.

"Я считаю, что это уже вопрос принципа. Это уже вопрос даже одной снайперской винтовки, условно говоря. Но эта поставка должна произойти, мы должны эту стену сломать, потому что она является чисто политической и, по нашему мнению, безосновательной", - пояснил Кулеба.

Министр отметил, что встретился в Берлине с представителями всех ключевых политических партий, которые претендуют на победу или достойный результат на выборах, для того, чтобы "заложить им на уровень подсознания важность, приоритетность украинской повестки дня и что именно мы ожидаем от Германии, но также что мы можем дать Германии".

Он указал, что в ходе визита президента Украины в Германию между ним и канцлером состоится "доверительный разговор".

"Они будут говорить о ключевых вещах. Безусловно, о безопасности, о Нормандском формате, будут говорить о Северном потоке-2, будут говорить о торговле между нашими странами, немецких инвестициях в Украину", - пояснил Кулеба.

Ранее мы писали о том, что американские и немецкие власти собираются договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые она может потерять из-за запуска "Северного потока-2".

Также 12 июня Ангела Меркель на полях саммита лидеров стран "Большой семерки" встретилась с президентом США Джо Байденом и обсудила с ним газопровод "Северный поток-2". По ее словам, ситуация с "СП-2" идет правильным путем.