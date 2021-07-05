Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна объединиться в противодействии энергетической угрозе "Северного потока-2". По его мнению, необходимо также задействовать ООН и ОБСЕ.

Об этом Зеленский заявил 5 июня на форуме "Украина 30. Международная политика", трансляцию в Facebook вела пресс-служба Офиса президента.

"Следует и далее противодействовать реализации проекта ("Северный поток - 2" – Ред.) и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина - вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе", - заявил Зеленский.

По его словам, введение в эксплуатацию газопровода можно расценивать как оружие - "и не только против Украины, но и против всей Европы в будущем".

"Это прямая ловушка в безопасности для всех. В противодействии энергетической угрозе и для консолидации поддержки Украины необходимо также задействовать международные организации – ООН и ОБСЕ... Тут должна быть широкая поддержка наших инициатив и кадровое присутствие украинцев внутри всех этих и других международных организаций", - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский связал постройку "Северного потока-2" с принуждением к прямому диалогу с Донбассом.

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