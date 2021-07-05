В Украине цифровые Covid-сертификаты уже стали доступны первым пользователям приложения "Дия". Пока их могут оформить лишь те, кто был вакцинирован, но уже в течение июля планируют запустить также тестирование и для тех, кто переболел. Об этом сообщил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

"Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", - говорится в сообщении замминистра.

По его словам, на этой неделе министерство начнет проходить самооценку готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, а после этого будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений.

Сейчас введены два вида сертификата: международный для путешествий, который заработает после завершения процедуры признания и внутренний - для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий.

Ранее "Страна" писала о том, что украинский волонтер сделал прививку от ковида, но в "Дие" до сих пор нет его сертификата вакцинации.

Также мы сообщали, что в Евросоюзе заработала система цифровых сертификатов Covid-19.