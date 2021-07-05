Хозяйственный суд Николаевской области утвердил отчет о ликвидации ПАО "Черноморский судостроительный завод", расположенный в Николаеве, который несколько лет назад признали банкротом.

Об этом сообщают "Новости N".

В частности, ликвидатор ЧСЗ Ольга Протасова, зачитывая отчет, сообщила, что у завода не осталось никакого имущества - все инвентаризировали и распродали, а полученные средства от реализации имущества направили на погашение долгов. В общей сложности кредиторам выплатили 151 миллион 461 тысячу 201 гривну.

Хозсуд Николаевской области завершил процедуру ликвидации ЧСЗ. Фото: Новости N

Была завершена вся хозяйственная и предпринимательская деятельность ЧСЗ и все технологические циклы деятельности предприятия-банкрота. Также с предприятия уволили всех сотрудников.

Также частично удовлетворены требования четырех кредиторов второй очереди — в сумме примерно 42% от размера заявленных требований.

"В соответствии со статьей 64 Кодекса Украины по процедурам банкротства, все остальные требования, непогашенные в связи с недостаточностью имущества, считаются погашенными. То есть на погашение требований кредиторов других очередей денег не хватило, но они могут считаться погашенными", - заявила Протасова.

ПАО "Черноморский судостроительный завод" был ликвидирован. Фото: Новости N

По словам Ольги, изучив документы по финансово-хозяйственной деятельности предприятия, налоговую отчетность, первичную документацию, а также движение средств по счетам "признаков неправомерных действий или бездеятельности ответственных лиц ПАО "ЧСЗ" и вины его учредителей, которые привели к ухудшению платежеспособности предприятия-банкрота, не выявлено".

Также ликвидатор вернул Министерству обороны рабоче-конструкторскую документацию в количестве 2 166 документов. Подписан акт приема-передачи от 23 апреля 2021 года.

"Остаток средств в кассе и на основном счету составляет 0 гривен. Имущества не осталось и средств не осталось. Произведены все расчеты с кредиторами. Печать банкрота уничтожена по акту, который я также предоставила в материалах дела", - заключила ликвидатор.

Представители Министерства обороны, ООО "Наваль Парк", ГКП "Николаевводоканал", принимавшие участие в рассмотрении дела, не возражали против принятия заслушанного отчета. Одна из кредиторов, выступая по видеосвязи из здания Хозяйственного суда в Киеве, выступила против, мотивировав это тем, что кредиторы не имели возможности ознакомиться с полным перечнем документов и имеют намерение оспаривать действия ликвидатора.

В итоге отчет ликвидатора по итогам ликвидпроцедуры и ликвидбаланс ПАО "Черноморский судостроительный завод" был утвержден, и постановил ликвидировать завод.

Завод был открыл 9 октября 1897 под названием "Черноморский механический и котельный завод" ("Черноморский завод"). За время существования завода построено более тысячи кораблей различных классов и назначения. С 2014 года находился в состоянии банкротства.

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