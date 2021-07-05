СБУ заблокировала активы 174 "контрабандных компаний", попавших под санкции СНБО 

Служба безопасности Украины заблокировала активы всех 174 "контрабандных компаний", которые фигурируют в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, 5 - остановлены разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а 3 предприятия исключены из перечня мест доставки", - заявили представители ведомства.

Также ведомство отчиталось о наложении 18,7 миллионов штрафов за контрабанду, также нарушители должны выплатить 1,08 миллиарда гривен в государственный бюджет в качестве дополнительной пошлины.

"В первом полугодии 2021 СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 миллионов гривен. Изъятия происходили в пределах 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное", - добавили в ведомстве.

Также СБУ предотвратила контрабанду объектов культурных ценностей в Евросоюз через международный почтовый сервис. Правоохранители изъяли коллекцию предметов старины на почти миллион долларов.

Также ведомство разоблачило членов преступной организации, которые занимались незаконным приобретением, добычей, переработкой и сбытом янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. В ходе проведенных 67 обысков в Киеве, Ровенской и Киевской областях изъято:

более 1 тонны янтаря-сырца;

почти 500 кг готовых изделий из янтаря;

оборудования для обработки;

наличные 130 тыс. долларов США и 30 тыс. евро;

мобильные терминалы с установленным специальным программным обеспечением для продажи "элитного бренда";

черновые записи по объемам незаконного бизнеса и клиентов;

40 мотопомп с пожарными рукавами и 2 автотранспорта.

В рамках противодействия коррупции на таможенной границе СБУ открыла 33 досудебных расследований. На данный момент 40 лицам сообщено о подозрении.

"Например, сообщили о подозрении и.о. начальника Восточной таможни, начальнику управления обеспечения противодействия таможенным правонарушениям этой же таможни, начальнику МП "Лисичанск" и его заместителю, которые в составе организованной группы наладили систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды. Чиновники требовали деньги от представителей коммерческих структур, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, за непрепятствования в таможенном оформлении грузов", - заявили в СБУ.

Также сообщили о подозрении троим работникам одного из пограничных пунктов Житомирского пограничного отряда, которые, по данным ведомства, "крышевали" незаконную переправку табачных изделий из Беларуси. Продукцию ввозили в Украину через так называемую "зеленую границу" в рамках Сарненского района Ровенской области.

"С начала 2021 судебные приговоры получили 10 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за контрабанду. В частности, речь идет об 11-летних тюремных сроках и штрафах до 1,1 млн гривен.

До этого глава государства утвердил решение СНБО о санкциях против 95 компаний и 13 физлиц, включая топ-контрабандистов.