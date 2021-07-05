Венгрия с пятницы, 2 июля, открыла возможность вакцинации для иностранных граждан, которые проживают на приграничной территории в соседних странах. В том числе, для украинцев, которые живут на Закарпатье.

Об этом сообщается на правительственном сайте.

"Люди, которые проживают на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы и пунктах вакцинации приграничных больниц, куда их доставляют от границы на специально отведенных автобусах", - сообщает венгерское правительство.

Приезжие из других соседних стран - Румыния, Хорватия, Словения, Словакия, Австрия - могут пройти вакцинацию в пунктах вакцинации больниц.

Тех, кто намеревается пройти вакцинацию в Венгрии, убедительно просят взять с собой паспорт и официальный документ, подтверждающий их адрес - нотариальный акт, выданный в соседней стране на его имя, что он проживает в населенном пункте, расположенном на территории приграничных административных единиц.

"Закарпатцы могут въехать в Венгрию для вакцинации в пунктах пересечения границы, определенных министром внутренних дел: железнодорожный пограничный переход "Захонь", пункт пропуска "Косино-Барабаш", пункт пропуска "Звонково-Лонья", - сказано в сообщении.

Заявителям не разрешается выбирать между вакцинами, они имеют право только на предлагаемые препараты. При этом закарпатцев планируют прививать вакциной Janssen от Johnson & Johnson (достаточно одной дозы, препарат одобрен в ЕС - Ред.).

Напомним, более 10 тысяч украинцев уже вакцинировались от коронавируса в Польше.

Также мы писали о том, что Беларусь планирует открыть на границе пункты вакцинации "Спутником V" для украинцев.