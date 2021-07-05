В воскресенье на 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована напали и жестоко избили. Женщину били лопатой.

Об этом Рашкован сообщает в Facebook.

"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... Затем украл золотую цепочку с шеи и убежал", - отметил Рашкован.

По его словам, соседи матери вызвали "скорую помощь" с полицией.

"Полиция сработала отлично - преступника поймали... Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя... Хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая", - написал замдиректора МВФ от Украины.

Рашкован занимает должность заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ с 27 февраля 2017 года.

Ранее мы также писали о том, что в Днепре избили двух телеоператоров, которые снимали демонтаж рекламных конструкций.

Кроме этого, 1 июля на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго футбольные фанаты избили россиянина Дениса Смоленского, который вместе с остальными болел за победу Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020.