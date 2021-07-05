В Москве на 82-м году жизни умер знаменитый режиссер Владимир Меньшов, получивший "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит". Еще один культовый его фильм, который разошелся на цитаты, это "Любовь и голуби".

Рассказываем, чем запомнился режиссер, самые известные его фильмы, а также что он говорил об Украине.

Причина смерти

Еще 26 июня российские СМИ сообщили, что Меньшов заболел коронавирусом. На тот момент, по данным партии "Справедливая Россия — За правду", в которой состоял режиссер, он переносил инфекцию в легкой форме. Кандидатуру Меньшова планировали выдвинуть от партии на выборах в Госдуму.

О коронавирусе как причине смерти пишет в своем официальном сообщении и концерн "Мосфильм".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - сообщили на киностудии "Мосфильм".

Дату и время прощания с режиссером сообщат позже.

Главные фильмы Меньшова

"Москва слезам не верит" (1979). Этот фильм стал поистине культовым и народным. В главной роли Меньшов снял свою супругу Веру Алентову.

Кинокартина Меньшова получила "Оскар" как лучший иностранный фильм.

Это была третья статуэтка для советского фильма от американских киноакадемиков после "Войны и мира" (1968) и "Дерсу Узала" (1975).

Огромной популярностью пользуется еще один фильм Меньшова - "Любовь и голуби" (1984).

Вот полная фильмография Меньшова как режиссера:

1976 "Розыгрыш"

1979 "Москва слезам не верит"

1981 "Ночь коротка"

1984 "Любовь и голуби"

1995 "Ширли-мырли"

2000 "Зависть богов"

Кстати, Меньшов снимался и как актер. В том числе в современных фильмах "Ночной дозор" и "Дневной дозор".

Запоминающаяся роль была и в сериале "Ликвидация", где он сыграл маршала Жукова.

Интересно, что в эпизодических ролях он появлялся и в своих фильмах, но не был указан в титрах. Например, в роли друга Гоши на пикнике ("Москва слезам не верит") или ведущего кадрили "Любовь и голуби".

Биография и личная жизнь

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Его отец, Валентин Меньшов, был моряком, затем работал в НКВД. Мать Антонина была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани.

В 1957 году Меньшов впервые уехал в Москву поступать в Институт кинематографии, но не сдал экзамены. И был вынужден вернуться домой, где устроился токарем на судоремонтный завод имени Карла Маркса. Успел поработать также шахтером в Воркуте и матросом экспедиционного отряда на Каспии.

Актерскую карьеру он начал в 1958 году в дополнительном составе Астраханского драматического театра. А в 1961 году с очередной попытки стал студентом актерского факультета Школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году.

Владимир Меньшов в молодости

Со своей будущей супругой Верой Алентовой Меньшов познакомился в Школе-студии МХАТ. При этом покорил актерский факультет он лишь с четвертого раза. К третьему курсу их дружба переросла в любовь. Педагоги отговаривали актрису от отношений с бесперспективным Меньшовым, но она сумела разглядеть в нем талант.

Позже в интервью Меньшов признается, что они с Верой разные по типажу и если бы не учеба на одном курсе, паре не суждено было быть вместе.

"Нам был дан редчайший шанс узнать друг друга", - рассказывал он в интервью.

Алентова тоже говорила в своих интервью, что трудно найти более разных людей, чем они с мужем.

"Из-за этого порой так же горячо, как в юности, выясняем отношения… Спустя более полувека нашей совместной жизни он остался таким же, каким был в 20 лет. Очень открытый. Расскажет все про себя, меня, примет полный дом гостей, притащит продуктов, приготовит, угостит..." - рассказывала актриса.

Владимир Меньшов и Вера Алентова

В 1963 году Алентова и Меньшов расписались на последние 20 рублей и отпраздновали свадьбу скромно - в комнате общежития. Летом 1969 года у них родилась дочь Юлия (ныне популярная телеведущая и киноактриса). После свадьбы жили на два дома, своего жилья у них долго не было. Чета за свою супружескую жизнь несколько раз расходилась и сходилась снова.

Семья Меньшова - супруга Вера с дочерью Юлей

Вместе с Алентовой Меньшов играл в спектакле "Любовь. Письма" (Энди)" на сцене Театра имени Пушкина. Супруги прожили в браке 56 лет.

Политические взгляды и отношение к Украине

Владимир Меньшов считается в нынешней Украине "врагом государства", и с 2017 года занесен на сайт "Миротворец". Который сегодня цинично написал, что режиссер "ликвидирован коронавирусом".

В 2017 году режиссер передал миллион рублей на нужды "ополчения". Об этом рассказывал командир батальона "ДНР" "Призрак", писатель Захар Прилепин.

Интересно, что после этого СБУ выпустила сообщение, что Меньшову запретили въезжать в Украину еще с 2016 года. Хотя известно об этом стало только после новостей о миллионе рублей для "ДНР".

Но, скорее всего, режиссер действительно еще раньше попал в запретительные списки. Он открыто поддерживал аннексию Крыма.

"Украина на нас смертельно обижена? Да она только этим и занимается последние 20 лет, а вот мы толерантно помалкиваем, когда западенцы святое наше 9 Мая объявляют Днём памяти бандеровцев, вырезавших по ночам советских солдат вплоть до начала 1950-х гг. И ведь совсем небольшое усилие оставалось сделать, чтобы великое имя Севастополь звучало бы с приставкой - "база военно-морских сил НАТО на Чёрном море"", - говорил он в интервью "Аргументам и фактам" в мае 2014 года.

"То, что Крым, каждый клочок земли которого полит русской кровью и который в результате самодурства двух партийных бонз оказался в другом государстве, вдруг вернулся в состав России, - это же сверхъестественное событие в самом прямом смысле слова, его можно приравнять к одному из доказательств существования Бога. Во всяком случае - Рус­ского Бога", - добавлял Меньшов.

Летом 2019 года Меньшов участвовал в телемосте "Надо поговорить", посвященном Украине и России.

Он рассказывал, как его карьера начиналась на киностудии в Одессе: "Тогда мы не делили, когда все начиналось в 70-х, была она страна. А в 80-х все изменилось".

Меньшов на телемосте жалел, что ему запрещен въезд в Украину: "Это болезнь, которая должна закончиться". И говорил, что его любимое место в Киеве - Владимирская горка.

"К сожалению, могу рассказать только по телевизору, потому что доступа в Украину у меня нет. Я в списке запрещенных. Можно ли было подумать, что такой морок снизойдет на наши головы, что не пускают в страну. Аж до этого (дошло - Ред.). Я к этому отношусь, как к какой-то жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", - сказал режиссер.

В целом Меньшов долгое время поддерживал партию "Единая Россия", куда вступил еще в 2001 году. На выборах президента России 2018 года был доверенным лицом Владимира Путина.

При этом придерживался скорее коммунистических взглядов и хвалил времена СССР. В 2007 году на премии MTV он отказался давать ее военному фильму "Сволочи", который, по мнению режиссера, "позорит мою страну". И предложил сделать это Памеле Андерсон.

После этого он бросил премию на пол и покинул сцену.