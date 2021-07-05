Украинский государственный телеканал "Дом", который уже больше года вещает для жителей аннексированного Крыма и неподконтрольного Донбасса, в заставке одной из передач показал карту России с Крымом.

Речь о выпуске передачи "Русский дневник" от 1 июля. На сайте украинского телеканала иновещания UATV программа описана как ежедневный видеоблог о России с Марией Строевой.

Выпуск от 1 июля был посвящен ценам и попыткам РФ создать систему защиты от роста цен на различные товары. Он вышел под названием "Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ". В заставке передачи продемонстрировали карту России с аннексированным Крымом. Выпуск до сих пор доступен на Facebook-странице канала "Дом".

А вот в YouTube и на сайте UATV этот выпуск больше недоступен. Что касается других выпусков программы, там на заставке изображена карта РФ без аннексированного полуострова.

Напомним, "Страна" писала о том, что Львовский горсовет выпустил видео с картой Украины без Крыма.

Также мы сообщали, что Нацсовет по ТВ проверит канал "1+1" за карту Украины без Крыма, показанную в новостях.