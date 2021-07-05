В Верховной Раде предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, а также присвоить это звание командиру УПА на территории Волыни и Полесья Тарасу Бульбе-Боровцу.

Такое предложение содержится в проекте постановления Рады о мероприятиях по празднованию на государственном уровне 80-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Кроме этого, депутаты рекомендуют Госкомитету телевидения и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий в связи с празднованием 80-летия УПА.

Также органам местного самоуправления предлагают организовать увековечивание памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке посредством:

сооружения мемориалов, памятников, памятных знаков, мемориальных досок в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке;





упорядочения мест захоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке;





наименования/переименования объектов топонимики населенных пунктов в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке, названий и дат исторических событий, связанных с упомянутыми событиями.

Инициаторами проекта постановления стали представители фракций и депутатских групп "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", "Доверие", "За будущее", а также внефракционные парламентарии. То есть всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ.

Отметим, что в августе 2011 года Высший административный суд оставил в силе решение Донецкого окружного админсуда от 2 апреля 2010 года и решение Донецкого апелляционного админсуда о незаконности указа третьего президента Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

Напомним, в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Ранее мы писали, что Апелляционный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве.