На прошлой неделе ФСБ России предотвратила теракты не только в Москве и Астраханской области, но и в Кабардино-Балкарии. В спецслужбе заявляют о предотвращении теракта в людном месте в Москве, задержании двоих и уничтожении шестерых боевиков.

Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает "РИА Новости".

По данным ФСБ РФ, теракты готовили члены "Исламского государства". В Москве один боевик планировал взрыв самодельной бомбы в людном месте, а другой — "нападение на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия". Их задержали во вторник, 29 июня, и в четверг, 1 июля.

У второго из задержанных в Москве боевиков, по информации спецслужбы, был сообщник в Астраханской области, с которым они хотели провести свои атаки одновременно. Последнего при попытке задержания уничтожили после того, как он открыл огонь по спецназу.

Еще пятерых злоумышленников убили при попытке задержания в Кабардино-Балкарии: их заблокировали в конспиративных домах в Баксанском районе, и открыли по ним огонь, после того как они начали отстреливаться. В ФСБ РФ утверждают, что боевики готовили убийства представителей местного исламского духовенства.

Среди гражданских и силовиков потерь, по информации спецслужбы, нет, изъяты самодельные бомбы с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты и экстремистская литература. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о подготовке терактов и участии в террористической организации.

Напомним, ФСБ в Крыму арестовала симферопольца из-за подозрений в работе на украинские спецслужбы.

Также мы писали о том, что В ФСБ РФ заявили, что боевики оттачивают навыки в компьютерных играх с имитацией терактов.