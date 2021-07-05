В Нацбанке поняли, что люди не спешат сдавать монеты номиналом 25 копеек, которую начали изымать из оборота 1 октября 2020 года и, чтобы расшевелить украинцев, решили устроить благотворительную акцию.

Об этом стало известно из письма НБУ, которое оказалось в распоряжении "Страны".

"Национальный банк выступил с идеей провести Всеукраинскую благотворительную акцию по сбору монет номиналом 25 копеек. Проведение благотворительной акции пройдет при поддержке благотворительного фонда "Таблеточка", который предоставляет помощь детям от рождения до 18 лет с онкологическими, гематологическими и другими смертельно небезопасными заболеваниями", - говорится в документе.

Цель благотворительной акции - собрать 40 млн гривен для лечения как можно большего количества детей.

Согласно данным, завершить изъятие копеек должны до 30 сентября 2021-го года. После 30 сентября ее перестанут принимать/обменивать. Таких монет в стране на 400 млн грн.

Напомним, 1 октября 2020 года, изъял из обращения монеты номиналом в 25 копеек и банкноты выпущенные до 2003 года. Граждане могут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.

Ранее мы также писали о том, что Национальный банк Украины в продолжении серии "Выдающиеся личности Украины" с 21 июня вводит в обращение памятную монету "Василий Слипак", которая посвящена Герою Украины, участнику боевых действий на востоке Украины, воину-добровольцу с позывным "Миф " - Василию Ярославовичу Слипаку.