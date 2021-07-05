В понедельник, 5 июля, на Украину вновь обрушатся дожди. В южных и центральных областях ожидаются грозы и шквальный ветер. В связи с непогодой спасатели предупреждают украинцев об опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации Укргидрометцентра, 5 июля в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили спасатели.

По данным синоптиков, дождливо сегодня будет во всех регионах. Наиболее высокая температура воздуха ожидается в восточных областях. Днем столбики термометров там поднимутся до +26...+31 градуса, ночью опустятся до +17...+21.

На западе днем ожидается +23...+28 градусов, ночью - +12...+17. В центральных, южных и северных регионах днем потеплеет до +24...+28, ночью похолодает до +16...+20 градусов.

Прогноз погоды на 5 июля. Карта: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что в воскресенье, 4 июля, на Бердянск обрушился ураган, в результате без света остались 110 баз отдыха, на пляжи выбросило сотни медуз.

Также мы сообщали, что из-за непогоды в воскресенье без света остались жители более 20 населенных пунктов в двух областях Украины.