Беларусь продолжит поставлять в Евросоюз продукцию, которая не попала под санкции, при этом, в республике Беларусь констатировали "неизбежность поворота на Азию".

Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко в интервью "СБ. Беларусь сегодня".

"Полностью мы не уйдем с европейского рынка и будем продолжать поставлять туда продукцию, которую они не запретили нам", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Минск в связи с санкциями переориентировать экспорт с европейского рынка на другие.

"Я бы сейчас не фокусировался на каких-то пропорциях. Да, действительно, когда мы не были свидетелями такого агрессивного поведения со стороны Европейского союза, у нас была задача держать их долю порядка 30% и мы успешно к ней шли. Но сейчас условия изменились, соответственно изменилась и стратегия. Она уже меняется, и для нас неизбежен поворот на Азию, как мы его называем", - уточнил Головченко.

"Мы активно ищем варианты замещения без привязки к определенной цифре. Задача - не упасть, и она реализуется", - добавил он.

Также, в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье глава белорусского правительства заявил, что у властей имеется чёткий план работы в условиях санкций.

"Мы знаем, куда идти. В этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор", - говорит Головченко.

По его словам, "более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки".

Напомним, Евросоюз 25 июня ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор и производство хлористого калия. Также введены ограничения на торговлю оборудованием, технологиями и программным обеспечением.

В результате таких действий Беларусь приостановила участие в инициативе "Восточное партнерство", а также отозвала своего постпреда в ЕС для консультаций и предложила главе представительства ЕС выехать обратно в Брюссель.