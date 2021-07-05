В аннексированном Крыму уже почти сутки ищут женщину, которая пропала во время схода селя в селе Куйбышево на юге полуострова.

Об этом со ссылкой на местных спасателей пишет ТАСС.

Сход селя в селе произошел 4 июля. В результате происшествия одна женщина пострадала - ее госпитализировали. Еще одна местная жительница считается пропавшей без вести. Аварийно-спасательные работы продолжаются, поиски пропавшей женщины все еще ведутся.

Напомним, непогода в Крыму периодически бушует с 17 июня. Тогда в результате сильных дождей подтопило Керчь. Позже ливни добрались до Ялты, из-за чего был вызван выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Пляжи в городе временно закрыли для отдыхающих

Кроме того, сильный потоп случился на полуострове в воскресенье, 4 июля. Реки в Крыму вышли из берегов, Ялта вновь оказалась "по колено" в воде. Кроме того, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.

Также мы сообщали, что в Крыму в воскресенье непогода подтопила больше сотни зданий - среди них психдиспансер, пожарная стация и 104 дома.