Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актер Роман Юрченко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 204 человека.

Ранее по представлению Службы безопасности Украины в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, включили российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова.

Вскоре после этого на сайте министерства культуры и информационной политики, из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, убрали Киркорова.

Также исключение российского певца из "черного" списка в Минкульте пояснили соответствующим письмом СБУ. А в Службе безопасности Украины заявили, что направили его в связи с разъяснением Министерства культуры.