Вечером в воскресенье, 4 июля, в Бердянске прошел ураган с грозой. В результате непогоды без света остались 110 баз отдыха, пляжи курорта засыпало медузами.

О непогоде сообщил пресс-центр ГСЧС.

Гроза в Бердянске была кратковременной, непогода обрушилась на город около 19:00 воскресенья. В результате без электричества остались 110 баз отдыха Бердянской косы. К 03:00 электроснабжение было восстановлено. В ходе ликвидации последствий непогоды спасатели разрезали и убрали 3 поваленных дерева с проезжей части.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, вечером 4 июля сильный ветер сносил буквально все на своем пути, а дождь залил большинство туристических локаций. После урагана на пляжи Бердянска выбросило огромное количество медуз.

Напомним, в этом сезоне на Азовском море отдыхающих атакуют морские блохи. Их укусы довольно ощутимы и могут вызывать зуд, покраснение и аллергическую реакцию.

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