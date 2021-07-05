Распространение в ЮАР более заразного штамма "дельта" Covid-19 привело к массовому наплыву пациентов в больницы, в том числе в крупнейшем городе страны Йоханнесбурге, и к перегрузке системы здравоохранения.

Об этом сообщает в воскресенье издание The Guardian.

Сейчас "дельта" стал господствующим штаммом в ЮАР. При этом, как указывает The Guardian, на эту страну - одну из немногих в регионе, где идет интенсивное тестирование на наличие Covid-19 - на прошлой неделе пришлось более половины выявленных новых случаев на африканском континенте.

Тем временем, в медицинских учреждениях ЮАР отмечается нехватка кислородных баллонов, но более всего - подготовленного персонала. Власти ранее направили на помощь военных медиков, что, тем не менее, многие местные врачи посчитали запоздалой мерой.

Ранее власти страны запретили на две недели все массовые собрания в помещениях и вне, запретили продажу алкоголя, поездки в наиболее пострадавшие провинции страны и из них, вроде Гаутенга, центром которой является Йоханнесбург.

Вместе с тем, вакцинация в ЮАР продвигается медленно. В стране с населением примерно в 60 млн человек сделано лишь 3 млн прививок. Вакцинационная кампания сопровождается коррупционными скандалами, а на выходные и в праздники она приостанавливалась, как признали власти, в том числе по причине нехватки бюджета, указывает издание.

Согласно статистическому сайту Worldometers, всего в ЮАР за время пандемии выявили более 2 млн случаев заражения коронавирусом, более 61,5 тыс. пациентов с Covid-19 скончались. Выздоровели свыше 1,79 млн человек. Однако данные по избыточной смертности могут заставить предположить, что в стране от коронавируса умерли более 170 тыс. человек. Также поступала информация, что в ЮАР Covid-19 могут быть заражены до половины населения, добавляет The Guardian.

Во Всемирной организации здравоохранения выражали обеспокоенность в связи с беспрецедентным масштабом третьей волны коронавируса в Африке. Рост заболеваемости идет шестую неделю подряд. В то же время на континенте полностью от Covid-19 вакцинированы 15 млн человек - 1,2% населения континента.

Ранее мы писали о том, что министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил об ускорении распространения штамма коронавируса "дельта" по Франции. Согласно данным властей, с начала эпидемии во Франции было выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них 2,5 тыс. отмечены за последние 24 часа.

Также в Украине начал действовать карантин для противодействия штамму "дельта". Кабинет министров Украины в июне утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны.