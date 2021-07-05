По итогам 2020 года в восьми городах России зафиксировали превышенный неприемлемый канцерогенный риск, то есть повышенная вероятность развития злокачественных новообразований у их жителей.

Об этом со ссылкой на доклад Роспотребнадзора сообщает "РИА Новости".

Канцерогенный риск - это вероятность развития злокачественных новообразований на протяжении всей жизни человека, обусловленная воздействием потенциального канцерогена. Экологи определяют канцероген как вещество или физический агент, способствующие развитию злокачественных новообразований или их возникновению.

"Неприемлемый канцерогенный риск (выше 1×10–4) зафиксирован в городах Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк. При этом канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные - по данным расчетов рассеивания, концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых", - сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом за последние десять лет в России отмечено значительное снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций по содержанию алифатических непредельных углеводородов, ртути, кадмия, мышьяка и прочих химических веществ.

Напомним, "Страна" писала о том, в конце июня число вредных частиц в воздухе Киева превысило норму.

Также мы сообщали, что на фоне аномальной жары уровень загрязнения воздуха в Киеве увеличился в два раза.