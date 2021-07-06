Сегодня 26 лунный день, когда Луна находится в убывающей фазе созвездия Близнецы. Это наделяет день сильной энергией, увеличивает интеллектуальную активность и благотворно сказывается на важных делах. Астрологи выделяют несколько знаков Зодиака, которые отличаются даром целительства и ясновидения в такие дни. Это Овен, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Они на подсознательном уровне чувствуют, что необходимо их собственному организму для выздоровления, а также какие процедуры помогут поднять настроение и улучшат самочувствие остальных представителей гороскопа.

Поэтому если кто-то из знаков зодиака почувствует сегодня апатию или упадок сил, обратитесь с советом к 5 обозначенным представителям гороскопа - они подскажут, что делать.

Подготовили подробный прогноз на сегодня для пятерых знаков Зодиака, склонных к целительству и знахарству.

Овен (21.03 - 20.04)

Часто Овнов называют ведьмами или колдунами за их способность пропускать через себя мощные потоки энергии и актуальной информации. Эти огненные представители могут исцелять лишь одним взглядом. И, как правило, своих представителей энергия этого знака наделяет мощным и прямолинейным взглядом. В толпе человек, рожденный под созвездием Овна, может быть единственным, кто не будет избегать контакта глазами с собеседником. Этот взгляд следящий, внимательный, несущий ощущение мгновенной готовности к действию. Такой посыл может передать Овен своим единомышленникам. В общении с противниками Овен может лгать и тогда его взгляд становится плутоватым и хитрым, а энергия - негативной.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрелец может влиять на судьбы окружающих людей. После встречи с его огненной энергетикой, оптимизмом и жизнелюбием, окружающие люди становятся окончательно уверенными в своей правоте или могут изменить свою точку зрения на противоположную, решают свои трудности благодаря напутствию своего друга-Стрельца, а также заряжаются его искренностью и прямолинейностью. Стрельцы по своей природе правдолюбы и не умеют лгать. Их взгляд отличается лучезарностью и блеском, иногда в нем отчетливо видна некоторая борьба и поиск решения. Обидеть Стрельца сложно, поскольку они миролюбивы. Единственное, что не прощает этот знак - предательства со стороны тех, кому он однажды помог. Поэтому недругам лучше не встречаться с ним взглядом или прикинуться добряком. Убогих они пожалеют. Во всех остальных случаях пощады не будет - огненный темперамент испепелит недруга.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги не верят в астрологию, однако этот земной знак наделен особой силой - способностью своими прикосновениями облегчить боль человека. Но при том условии, что человек, которому они помогают, будет им нравиться. Иногда для самих Козерогов лучшим спасением от тревожных мыслей и депрессии может стать работа, общение с мудрыми людьми и активный досуг. Испробуйте свои силы на любимом человеке после того, как полностью мобилизуете силы. Подойдет расслабляющий массаж, мануальные практики и даже мытье волос. Ваши прикосновения станут просто спасением для эмоционального и психического здоровья ваших близких. Что касается ваших недругов, то им остается пожелать не попадаться вам под горячую руку. Иногда для того, чтобы поставить обидчика на место, Козерогам достаточно не столько тактильного воздействия, сколько взгляда, полного возмущения и презрения. Взгляд этого представителя земной стихии всегда твердый, пронзительный и спокойный, а глаза имеют металлический холодный блеск. Кажется, что достаточно одной искорки, чтобы произошел взрыв. Поэтому лучше не испытывать терпение Козерогов.

Водолей (21.01 - 20.02)

Многие Водолеи даже не знают, какой силой обладают. У них сильный дар убеждения и способность одним только словом влиять на эмоции и настроение людей. При этом похвалу и приятельское расположение этого воздушного знака еще нужно заслужить. Обидеть Водолея можно неприятием их гениальных идей и критикой их логичных действий. Водолей уйдет от вас, не попрощавшись, как только начнет сомневаться в ваших умственных способностях. Понять что-то по взгляду Водолея у вас вряд ли получится. В глазах этого воздушного знака нельзя прочитать истинные чувства или намерения. Часто представитель знака может менять цвет глаз в зависимости от освещения, эмоционального и физического состояния.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вы настоящие душевные лекари и санитары. Всегда способны интуитивно почувствовать, понять и излечить недуги близких людей. Рядом с вами становится спокойнее всем, кто испытывает неуверенность или недовольство собой. Однако часто Рыбы могут применять свой дар не во благо самим себе, впитывая и пропуская через себя все проблемы собеседника. Не тратьте свое время и энергию на тех людей, которые не отвечают вам взаимностью и не способны меняться. Для представителей вашего знака типичны бездонные глаза и завораживающий взгляд. Для женщин-Рыб взгляд является не только одним из главных оружий, но и украшений.

Ранее мы публиковали подробный гороскоп на эту неделю - с 5 по 11 июля.

Также "Страна" публиковала астрологический прогноз с рекомендациями для четырех знаков Зодиака, которых ждут испытания в июле.