Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттелом попал в больницу на обследование через неделю после положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает DPA.

Правительство в воскресенье заявило, что Беттелом положили в больницу "в качестве меры пресечения". Что побуждало к госпитализации, не сообщается.

Ожидают, что Беттелом останется в больнице в течение суток для наблюдения, также проведутся "дальнейшие тесты и обследования".

48-летний Беттелом сдал положительный тест на коронавирус неделю назад после саммита ЕС в Брюсселе.

По словам его представителя, сначала у главы правительства были лишь легкие симптомы, такие как лихорадка и головная боль, и он хотел продолжать свою работу дома. Было запланировано десять дней карантина.

На саммите Беттелом контактировал со многими другими европейскими лидерами. В мае он получил первую дозу вакцины AstraZeneca.

Ранее мы писали о том, что 2 июля в Винницкой области скончался 47-летний мужчина. Накануне он получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty совместного производства компаний Pfizer и BioNTech.

Кроме этого, основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов, которого госпитализировали с Covid-19, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.