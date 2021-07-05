На днях в суд ушло дело на Олега Гладковского - бывшего замсекретаря СНБО при Петре Порошенко и его близкого друга.

Его подозревают в завышении цен поставок украинской армии. Речь о машинах компании "Богдан", которые закупали ВСУ. Хотя широкую известность экс-чиновник получил в иной плоскости - после "Свинарчукгейта" (Свинарчук - первая фамилия Гладковского).

Это было журналистское расследование о контрабанде товаров военного назначения из России и перепродаже их на предприятия украинского ВПК с огромной маржой. Прибыль уходила на фирмы-прокладки, подконтрольные друзьям семьи Гладковских.

Недавно - в апреле - в суд ушел обвинительный акт по этой истории (обвиняемый - сын Гладковского Игорь). А в минувшую пятницу ГБР вручило еще несколько подозрений по новым эпизодам хищений в оборонке. Это помимо того, что в суд передали еще одно дело на Свинарчука.

Невооруженным глазом видно, что все эти дела связаны с президентством Петра Порошенко. А в одном из эпизодов - напрямую с его бывшим заводом "Кузница на Рыбальском".

Разбирались, как активизировались эти дела. И почему по хищениям в оборонке никого не могут посадить уже более двух лет.

Недоделанные грузовики

Следствие считает, что Гладковский, пользуясь служебным положением в Совбезе, провернул схему, которая наказала государство на 17,44 миллиона гривен.

Он пролоббировал закупку военных грузовиков МАЗ для армии, которые не соответствовали условиям правительства. Кабмин требовал, чтобы уровень локализации производства закупаемых товаров составлял 60%. Тогда как на отечественную сборку и детали приходилось лишь 10%.

Тем не менее, Минобороны грузовики закупило. Их произвела корпорация "Богдан", акционером которой является Гладковский. В чем следствие и усматривает коррупционный мотив.

"Богдан", к слову, до 2009 года принадлежал Петру Порошенко, после чего он продал свои акции партнеру по бизнесу Свинарчуку. Которого, став президентом, сделал заместителем секретаря СНБО.

Специализированная антикоррупционная прокуратура не называет имени человека, который вел сделку по линии военного министерства. Но, судя по формулировке должности - замминистра и директор департамента военно-технической политики развития вооружения - речь идет об Игоре Павловском.

Этот экс-чиновник стал широко известен по делу "Трейд Коммодити" - о закупках топлива для армии по завышенным ценам. Тогда в суде Павловского взял на поруки Олег Гладковский. С 2019 года дело рассматривается Высшим антикоррупционным судом. До приговора, судя по всему, пока неблизко.

Кстати, сегодня по Павловскому состоится заседание в Печерском суде Киева - об избрании меры пресечения. Речь о закупке двух катеров "Кентавр", сделанных на заводе Порошенко "Ленинская кузница". Подозрение Павловскому и двум бывшим директорам департаментов Минобороны, а также директору завода объявили в минувшую пятницу.

То есть заметна определенная активизация дел, прямо или опосредованно связанных с Порошенко (о чем еще будет сказано ниже).

Но вернемся к Гладковскому и военным грузовикам. Его компания "Богдан" обещала за три года поднять локализацию на 50%, но этого, как утверждает САП, не сделали. И в итоге тратиться на доработку пришлось государству.

Также бюджет понес потери от роста изначально зафиксированной в контракте цены. Изменение в договор завизировал тот же замминистра Павловский.

Это, собственно, вся фабула этого дела. Из которой не совсем понятно, какими доказательствами незаконного влияния Гладковского на заключение контракта располагает следствие. И не станет ли это поводом развалить дело, когда на то появится политическая целесообразность.

Подозрение Гладковскому вручили еще в октябре 2019 года, в прошлогоднем апреле "пидозры" по тому же эпизоду получили Павловский и один из директоров департаментов МО.

То есть досудебное следствие шло к обвинительному акту довольно долго для такой достаточно простой истории - почти два года. И, что удивительно, совпало с новым подозрением фигуранту этого дела Игорю Павловскому.

Путь "Кентавра" и новый эпизод по "Богдану"

2 июля ГБР сообщило подозрение Павловскому и еще двум экс-чиновникам военного ведомства по поводу закупки двух катеров "Кентавр".

Катера произвел завод Петра Порошенко "Кузница на Рыбальском", чей директор "подбил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием", говорится в сообщении ГБР.

Павловский был в курсе, что у завода Порошенко еще даже нет проекта этих катеров. Но контракт в 2016 году все равно заключили. Более того - внесли 80% предоплаты, а затем постоянно увеличивали срок действия договора, который должен был истечь в 2017 году.

Иными словами, "Кузница" ковала катера полностью за деньги государства и в удобные для себя сроки.

Далее изделия поступили на баланс Миноброны без проверки качества, заявляет следствие. В чем проблема - не уточняется, но ранее СМИ рассказывали, что военные недовольны малой скоростью "Кентавров". Также у них были проблемы с "осанкой": они стоят на воде не ровно, а с небольшим креном.

Так или иначе, ущерб государству составил почти полмиллиарда гривен (475 миллионов).

Кроме Павловского и двух бывших чиновников, подозрение получил глава правления "Кузницы". Имени ГБР не называет, но речь, судя по всему, идет о Валерии Шандре, который бессменно возглавляет предприятие с 2002 года и до настоящего времени (то есть он руководил им и при Порошенко, и после 2018 года - при новом владельце Сергее Тигипко).

Но и это еще не все.

Павловский, судя по сообщению Офиса генпрокурора, в 2017 году поучаствовал в закупке ста санитарных автомобилей производства той же корпорации "Богдан". Однако они оказались непригодными для этих целей. Убытки государства составили 32 миллиона гривен.

Это, кстати, очень давняя история, о которой "Страна" рассказывала еще три года назад. Но вручить подозрение Павловскому по этому эпизоду решили только сейчас.

А что со "Свинарчукгейтом"?

В феврале 2019 года журналисты проекта Bihus.info рассказали о схеме хищений в украинской оборонке - как минимум на 250 миллионов гривен.

Судя по опубликованным аудиозаписям, к схеме причастен Игорь Гладковский, сын экс-руководителя СНБО. Который в свою очередь является близким другом тогдашнего президента Порошенко.

Фабула этой истории - закупка дефицитных для украинской оборонки запчастей в России и перепродажа украинским заводам по многократно завышенным ценам. Разница уходила на счета фирм-прокладок.

Причем, судя по пленкам, руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин о схемах знал.

Дело это стало политической бомбой и накануне президентских выборов 2019 года стало мощным ударом по Петру Порошенко. Однако после победы Зеленского по Свинарчукам публично расследовались, как видим, другие эпизоды. Которые еще не факт что выльются в обвинительный приговор.

Более того - "Свинарчукгейт" откровенно разваливали в НАБУ.

И только в апреле 2021 года Гладковского-младшего объявляли в розыск. После чего он сам приехал в Украину, где получил обвинительный акт по делу о почти миллионной взятке - по версии следствия он влиял через своего отца на решение гендиректора "Укрспецтехноэкспорт" в интересах частной компании "Оптимумспецдеталь".

Но еще не факт, что это влияние хоть как-то удастся доказать.

К слову, Виталий Жуков - друг Игоря Гладковского и еще один участник схемы - в мае вообще получил освобождение от ответственности. И то, что сын друга Порошенко вернулся в Украину после объявления в розыск, говорит о том, что и у него есть надежды на подобный исход.

Что означает активизация этих дел?

Итак, мы видим что пошла серьезная активизация дел, связанных не только с хищениями в оборонке, но и непосредственно с Порошенко.

С одной стороны отправляют в суд дело по Гладковскому, с другой - вручают новые подозрения бывшим военным чинам за подозрительные закупки для армии. И все это в одном временном промежутке - плюс даже фигуранты оказались одинаковыми.

Такие совпадения сами по себе не возникают, а чаще всего являются следствием команды сверху.

Тем более, что темы, например, с санитарными автомобилями или катерами далеко не новые. И почему "пидозры" по ним предъявляются только в 2021 году - непонятно.

То есть можно предположить, что дела реанимируют в силу политических соображений (сбить рейтинг Порошенко, с которым Зеленский сейчас конкурирует на националистическом электоральном поле).

Но в данном случае даже не суть важно, какие мотивы. Главное - чтоб дела о коррупции в оборонке дошли до приговора суда. А вот в этом как раз уверенности нет никакой: за время президентства Зеленского ни один соратник Порошенко в тюрьму не сел, а дела на самого экс-президента либо закрылись, либо не расследуются.

А потому пока непонятно - будут ли от активизации уголовных дел какие-то практические последствия в виде приговоров, либо все ограничится пиар-эффектом.