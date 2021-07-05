В России жителей Сочи готовят к возможному потопу, который может случиться из-за продолжительных обильных осадков. Власти города попросили сочинцев подготовить документы и вещи на случай эвакуации.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста", - рассказали в администрации Сочи.

Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Также в районах дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи" для оказания содействия горожанам в случае необходимости.

Напомним, в воскресенье непогода обрушилась и на аннексированный Крым. Там в Бахчисарайском районе реки вышли из берегов, Ялта вновь оказалась "по колено" в воде, на юго-западе сошел сель.

Также мы сообщали, что в Крыму непогода подтопила больше сотни зданий, среди них психдиспансер, пожарная стация и 104 дома.