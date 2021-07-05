На минувших выходных Крым пережил очередной потоп за последнее время.

Из-за небывалых дождей из берегов вышла река Бельбек, под воду ушли Ялта и Бахчисарай, затопило дороги, подтопило дома. Один человек пропал без вести, еще один госпитализирован.

"Страна" собрала все подробности о разгулявшейся стихии с фото и видео последствий.

Реки вышли из берегов, в горах - селевые потоки

Очередное наводнение за лето в Крыму произошло в воскресенье, 4 июля. Из-за сильных дождей реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов. Почти 10 тысяч домов остались без света. Больше всего пострадала Ялта и Бахчисарайский район.

В частности, в Бахчисарайском районе выпало 113 миллиметров осадков. Были подтоплены 100 частных домов. Пять из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению. В селе Соколиное на юго-западе Крыма сошла сель.

В селе Куйбышево двух женщин смыло потоком воды. Одну из них успели вытащить, вторую - унесло. Ее пока не обнаружили. В одном из поселков эвакуировали около 50 человек.

Пострадавшее село Куйбышево после наводнения

В городских округах Ялта и Алушта выпало до 15 миллиметров осадков. В Ялте из-за забившихся ливневок улицы залило водой.

Ялта после ливня 4 июля

В Феодосии выпало 40 миллиметров осадков, Красногвардейском, Симферопольском и Раздольненском районах – до 25 миллиметров.

В сети выкладывают видео, как река Бельбек затопила поля и дороги.

На полуострове введен режим ЧС. У мостов дежурят спасатели. Они устраняют последствия непогоды.

В Крыму устраняют последствия непогоды. Фото: Ялта 24

Предварительная сумма ущерба от налетевшего на Крым циклона оценивается в 12,5 миллиарда рублей.

По состоянию на понедельник, 5 июля, ситуацию оценивают как стабильную. Новых подтоплений и сходов селевых потоков нет. Жители подтопленных районов начали возвращаться в свои дома.

Как Крым затопило в июне

Непогода в Крыму дала о себе знать еще в июне. После сильных ливней 17 июня подтопило Керчь. Тогда за одну ночь выпало полторы нормы месячных осадков.

Городская ливневая канализация не справилась с напором стихии и дороги и тротуары затопило водой. Машины и общественный транспорт буквально плыл по дорогам. В одном из сел даже пришлось проводить эвакуацию.

Непогода в Керчи 17 июня 2021 года

Позже ливни добрались до Ялты, из-за чего реки вышли из берегов, а дома и улицы подтопило. 26 июня за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков. Некоторые улицы Ялты во время дождя превратились в реки. Поток воды снес экскаватор.

Потоп в Ялте 26 июня 2021 года

Дожди тогда затронули и Алушту, но там обошлось без серьезных происшествий: размыло несколько грунтовых дорог, ветер повалил одну электроопору.

Водохранилища наполняются

В то же время запасы крымских водохранилищ благодаря аномальным июньским дождям за месяц пополнились на 34,4 миллиона кубометров, заявили в местном "Госкомитете по водному хозяйству".

Суммарный объем воды в 14 водохранилищах полуострова составил к началу июля 90,6 миллиона кубов, что в полтора раза больше, чем месяц назад.

Больше всего осадки повлияли на наполнение Партизанского, Аянского, Загорского и Счастливенского водохранилищ. Из некоторых лишнюю воду пришлось сбрасывать в Симферопольское водохранилище, которое сегодня наполнено почти на треть от проектного объема.

Загорское и Счастливенское водохранилища, снабжающие Ялту, также не испытывают недостатка в воде: первое к началу июля было наполнено на 86,7% от проектного объема, второе – на 95,3%.

Переменилась к лучшем ситуация на Изобильненском водохранилище, питающем Алушту: за месяц оно прибавило 1,6 миллиона кубометров, наполнившись до 42% от проектного объема: месяцем ранее его наполненность не достигала и трети.

Обильные осадки пополнили Белогорское и Тайганское водохранилища, и теперь водой обеспечен весь восточный Крым.

При этом в Симферополе по-прежнему воду подают по графику: в ночное время (с 0 до 6 часов) ее нет. То есть в степной части Крыма воду экономят.