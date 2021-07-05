В результате обстрела 4 июля на Донбассе погиб украинский военный медик Юрий Письменный, он был начальником медицинской службы батальона. Имел позывной "Феофан".

Об этом сообщили в Facebook на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Ранение медик получил днем в воскресенье. Противник открыл огонь по украинским позициям, и обломки снаряда ранили Пильменного. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и собратьям и разделяем с ними боль от потери Юрия", – сообщили в бригаде.

Письменный с 2016 года был медиком-волонтером в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова. В конце 2018 призывался в ряды Вооруженных сил Украины. Возглавил медицинский пункт батальона. За несколько дней до гибели он получил очередное воинское звание "капитан".

Напомним, в конце июня на Донбассе под обстрелом погиб украинский военный.

Также страна писала о том, что в начале июля в Донецке сообщили о жертвах после обстрелов ВСУ.