В Японии перед Олимпийскими играми, которые состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа, ожидают новую, уже пятую волну коронавируса. Ее вызовет штамм вируса "Дельта", а также увеличение числа людей на улицах.

Об этом пишет The Japan times.

При этом число новых случаев инфицирование растет уже в течение более трех недель. Причиной называют большое пешеходное движение на улицах японской столицы и распространение штамма "Дельта".

"Вирус возвращается в Токио", - сказал главный советник правительства Токио и директор Центра контроля и профилактики заболеваний Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины Норио Омагари.

Чиновник предполагает, что этот всплеск положит начало пятой волне вируса и станет причиной для введения новых карантинных ограничений.

"Чтобы не допустить дальнейшего распространения вариантов, крайне важно сдерживать и сокращать пешеходное движение", - сказал Омагари.

Также ожидается, что вскоре премьер-министр Ёсихиде Суга объявит, будут ли отменены чрезвычайные меры в столице 11 июля.

Напомним, Япония ужесточит правила въезда для участников Олимпиады из шести стран.

Также мы писали о том, что в Японии врачи сообщили об угрозе "олимпийского коронавируса".