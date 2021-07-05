За сутки 4 июля 2021 в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - накануне было зафиксировано 377 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди заболевших - 5 детей и ни одного медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 333 человек;

летальных случаев - 14;

выздоровели - 419 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 9889 человек,

методом ИФА - 1712 человек,

экспресс-тестами - 5750 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2237823 человека;

выздоровели - 2171601 человек;

летальных случаев - 52 484;

проведения ПЦР-тестов - 10925065.

"Пятерка лидеров" по числу новых случаев:

Киев (101), Житомирская область(17), Одесская область (16), Киевская область (15), Винницкая область (11).

Напомним, из-за штамма коронавируса "Дельта" Львов усилил карантин. Опасаясь вспышки, местные власти также решили ускорить темпы вакцинации и увеличить число кроватей с кислородом в больницах.

Также мы писали о том, что в начале июля Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса.