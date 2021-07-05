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За сутки 4 июля 2021 в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - накануне было зафиксировано 377 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди заболевших - 5 детей и ни одного медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 333 человек;
  • летальных случаев - 14;
  • выздоровели - 419 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 9889 человек,
  • методом ИФА - 1712 человек,
  • экспресс-тестами - 5750 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2237823 человека;
  • выздоровели - 2171601 человек;
  • летальных случаев - 52 484;
  • проведения ПЦР-тестов - 10925065.

"Пятерка лидеров" по числу новых случаев:

  1. Киев (101),
  2. Житомирская область(17),
  3. Одесская область (16),
  4. Киевская область (15),
  5. Винницкая область (11).

Напомним, из-за штамма коронавируса "Дельта" Львов усилил карантин. Опасаясь вспышки, местные власти также решили ускорить темпы вакцинации и увеличить число кроватей с кислородом в больницах.

Также мы писали о том, что в начале июля Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса.

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