Динамика коронавируса снова пошла на спад. В Украине 244 новых случая Covid-19
За сутки 4 июля 2021 в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - накануне было зафиксировано 377 новых случаев.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Среди заболевших - 5 детей и ни одного медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 333 человек;
- летальных случаев - 14;
- выздоровели - 419 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 9889 человек,
- методом ИФА - 1712 человек,
- экспресс-тестами - 5750 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2237823 человека;
- выздоровели - 2171601 человек;
- летальных случаев - 52 484;
- проведения ПЦР-тестов - 10925065.
"Пятерка лидеров" по числу новых случаев:
- Киев (101),
- Житомирская область(17),
- Одесская область (16),
- Киевская область (15),
- Винницкая область (11).
Напомним, из-за штамма коронавируса "Дельта" Львов усилил карантин. Опасаясь вспышки, местные власти также решили ускорить темпы вакцинации и увеличить число кроватей с кислородом в больницах.
Также мы писали о том, что в начале июля Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса.
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