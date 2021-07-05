Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайд, Майами (Флорида, США) снесли перед надвигающимся ураганом "Эльза". Согласно прогнозам, ураган приблизится к Флориде во вторник или среду.

Об этом сообщает Reuters

В обломках комплекса рабочие просверлили колонны, в которые поместили небольшие заряды взрывчатого вещества, чтобы разрушить остатки здания.

Спасательные работы в отношение 121 человека, которые считаются пропавшими без вести, были приостановлены. Они возобновятся после окончания сноса здания.

На видеозаписях, распространенных в СМИ видно, как 12-этажное здание рушится вниз и поднимает клубы дыма.

С момента обрушения здания прошло 11 дней. Погибшими в результате происшествия считаются 24 человека. Еще 121 человек - пропавшие без вести.

По состоянию на утро понедельника, тропический шторм Эльза был у берегов Кубы, скорость ветра составляла 95 км/ч. После Кубы шторм, по прогнозам, приблизится к западной Флориде во вторник или среду.

Как ранее сообщала "Страна", президент США Джо Байден одобрил введение режима чрезвычайного положения в штате Флорида, на который, как ожидается, в понедельник, 5 июня, обрушится тропический шторм "Эльза".

Как отмечается, президент уполномочил Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий во Флориде.