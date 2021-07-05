Мощный взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили завод по производству пенопласта в соседней со столицей Таиланда провинции Самутпракан. В результате происшествия пострадал 21 человек.

Об этом в понедельник сообщила газета Bangkok Post, передает ТАСС



Взрыв произошел около 02:50 по местному времени (22:50 по Киеву, 4 июля). На территории завода было порядка шести складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов.

За взрывом последовал пожар, охвативший всю фабрику и нанесший ущерб различным строениям в радиусе километра.

Более 30 пожарных машин были направлены на место происшествия. Ближе к рассвету возгорание было взято под контроль, однако клубы черного дыма до сих пор видны в районе аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми).

Людям, проживающим и работающим в радиусе 5 км от места происшествия, власти предписали эвакуироваться из-за вероятности повторных взрывов. В районе образовались серьезные автомобильные заторы.

Причина взрыва неизвестна.

Напомним, СМИ сообщили о взрыве нефтеплатформы на Каспии, а сейсмологи сообщили, что это - извержение Вулкана.

Ранее "Страна" сообщала, что в Румынии от взрыва на крупном нефтеперерабатывающем заводе пострадали люди.