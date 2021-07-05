В Тайланде мощным взрывом уничтожило завод по производству пенопласта, десятки пострадавших. Видео
Мощный взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили завод по производству пенопласта в соседней со столицей Таиланда провинции Самутпракан. В результате происшествия пострадал 21 человек.
Об этом в понедельник сообщила газета Bangkok Post, передает ТАСС
Взрыв произошел около 02:50 по местному времени (22:50 по Киеву, 4 июля). На территории завода было порядка шести складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов.
За взрывом последовал пожар, охвативший всю фабрику и нанесший ущерб различным строениям в радиусе километра.
Более 30 пожарных машин были направлены на место происшествия. Ближе к рассвету возгорание было взято под контроль, однако клубы черного дыма до сих пор видны в районе аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми).
Людям, проживающим и работающим в радиусе 5 км от места происшествия, власти предписали эвакуироваться из-за вероятности повторных взрывов. В районе образовались серьезные автомобильные заторы.
Причина взрыва неизвестна.
05.38 น. กรณีเพลิงไหม้โรงงานในซอยกิ่งแก้ว 21 เพลิงยังไม่สงบ ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบผู้บาดเจ็บติดค้างในอาคาร อยู่ระหว่างเร่งช่วยเหลือ— FM91 Trafficpro (@fm91trafficpro) July 4, 2021
ไฟไหม้ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #ระเบิดกิ่งแก้ว
Cr.ม.ป่อเต็กตึ๊ง คำรพ51 pic.twitter.com/bLRrJd06LJ
Напомним, СМИ сообщили о взрыве нефтеплатформы на Каспии, а сейсмологи сообщили, что это - извержение Вулкана.
Ранее "Страна" сообщала, что в Румынии от взрыва на крупном нефтеперерабатывающем заводе пострадали люди.