В Черкассах между двумя иностранцами произошел конфликт, который закончился перестрелкой. Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления национальной полиции в Черкасской области.

Инцидент произошел в Черкассах в воскресенье вечером, около 21:10 на ул.Самуила Кошки.

На место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции и представители других служб.

"Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет", – сказано в сообщении.

Правоохранители выясняют все детали. Собранные сведения по данному факту будут зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Подчеркивается, что полицейские разрешительной системы проводят проверку на законность получения разрешения, приобретение, хранение и ношение оружия. Кроме того, миграционная служба проверяет законность нахождения лиц в Украине.

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