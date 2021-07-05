Россия и Беларусь в ближайшие месяцы закончат формирования всего пакета союзных программ, еще остались технические моменты.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье, 4 июля, передает "Интерфакс".

"Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я нахожусь в постоянном плотном контакте с моим коллегой - председателем правительства России. Вице-премьер работают, фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - сказал Головченко.

По его словам, это создаст "фактически новый план работы рамках Союзного государства". "Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все. В первую очередь белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями", - считает премьер-министр.

"И второе - мы будем четко понимать, как мы совместно развиваем нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили денег, допустим, на создание одних и тех же компетенций", - добавил Головченко.

Напомним, еще в 2019 году сообщалось, что Россия и Беларусь в рамках создания Союзного государства начнут частичное объединение экономических систем начиная с 2021 года. Предполагается, что у стран будет общий Налоговый кодекс, внешнеторговый режим и Гражданский кодекс.

В апреле этого года президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал подписание документов с Россией по Союзному государству уже осенью-2021.