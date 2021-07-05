Производитель вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech отреагировал на смерть украинца, который умер после вакцинации 2 июля в Виннице.

Слова компании передает Reuters.

Компания выразила соболезнования семье умершего украинца, но добавила, что связь смерти с вакцинацией не доказана.

"Мы сейчас думаем о семье погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", - заявили в Pfizer.

Кроме того, там добавили, что серьезные случаи со здоровьем и смерть могут быть не связаны с вакциной.

"На сегодняшний день более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы нашей вакциной. Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", - заявили в компании.

Напомним, что вечером пятницы, 2 июля, в 18:02 в Винницкой области скончался 47-летний мужчина. Накануне он получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty совместного производства компаний Pfizer и BioNTech.

Также "Страна" сообщала подробности смерти мужчины после вакцинации препаратом Pfizer. В частности, ранее умерший мужчина не обращался к медикам за помощью.

Позже в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА назвали причину смерти 47-летнего мужчины.