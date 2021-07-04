Известный украино-российский YouTube-блогер Ивангай (Иван Рудской) принес извинения своей бывшей возлюбленной Марьяне Ро (Марьяна Рожкова), которая обвинила его в избиениях.

Соответствующее видео он опубликован в YouTube.

В ролике Ивангай опроверг обвинения в рукоприкладстве: "Физически я ее не бил, но мог наговорить всяких грубостей".

"Прости меня, Марьяна Ро, что наговорил грубостей при расставании. Искренне желаю тебе всего лучшего. Ты очень крутая девочка", - сказал Иван.

Кроме того, Ивангай признался, что у него синдром Аспергера. Этим он объяснил употребление грибов.

"Вижу, как в комментах часто пишут, что я странно себя веду. У меня синдром Аспергера, если что. Это расстройство аутистического спектра, такое же, как у Илона Маска и Греты Тунберг. Из-за него мне сложно вести себя непринужденно на публике. Вы стали это замечать, потому что я все чаще появляюсь на видео без монтажа: в интервью, на стримах, но бороться с симптомами мне помогают грибы. С грибами другая тема. Грибы – это медицинское растение, которое использовалось тысячелетиями нашими предками", - заявил Ивангай.

Также блогер в ролике пояснил свою позицию по поводу запрещенных веществ.

"Наркотики – зло, раз и навсегда. То, что дает тебе эмоциональный подъем, должно в итоге тебя опустить. Люди с зависимостью навечно застревают в этом цикле взлетов и падений. Здоровые люди получают эмоции от социума, интеллектуальных и физических активностей", - заявил Рудской.

Как известно, Марьяна Рожкова, которая сейчас замужем за рэпером Face, состояла в отношениях с Ивангаем до 2016 года. В период их романа девушке не было 18 лет, а позже она обвиняла своего бывшего в абьюзе и употреблении наркотиков.

Справка. Синдром Аспергера — это психическое заболевание, характеризующееся коммуникативными трудностями. Пациенту нелегко дается взаимодействие с социумом, а мышление отличается стереотипностью. Набор интересов при этом с возрастом не меняется.

Напомним, ранее мы писали, что Ивангай записал примирительное видео по поводу своего конфликта с блогером Юрием Дудем, которого он обвинил в вырезании фрагментов интервью по поводу Голодомора и войны Украины с Россией.

Также мы сообщали, что YouTube-блогер Хованский признался в оправдании терроризма в песне.