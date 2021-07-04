За воскресенье, 4 июля в Бахчисарайском районе на аннексированном Крымском полуострове мощные дожди подтопили более ста объектов, большинство из которых жилые. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом передает Интерфакс-Россия со ссылкой на так называемого "вице-премьера" аннексированного Крыма Евгения Кабанова.

Чиновник уточнил, что сейчас жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Электроснабжение всех абонентов должны восстановить к полуночи.

Всего выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 – жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта – это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта.

Из подтопленного психоневрологического интерната эвакуировали около 30 пациентов, лежачих перенесли на верхние этажи, не затронутые водой.

По его словам, ночью в зоне подтоплений будут дежурить 60 спасателей и 11 единиц техники, так как к утру снова ожидаются дожди. В понедельник к восстановительным работам приступят сто человек и 18 единиц техники.

Как сообщала "Страна", очередные ливни обрушились на аннексированный полуостров в ночь на воскресенье. Много людей остались без электричества. Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.

По предварительной информации, в результате стихии погибла одна женщина, но ее тело пока не нашли. Еще одна женщина получила травмы, ее успели вытащить.