Известный украино-российский YouTube-блогер Иван Рудской (Ивангай) написал примирительное видео по поводу своего конфликта с блогером Юрием Дудем, которого Ивангай обвинил в вырезании фрагментов интервью по поводу Голодомора и войны Украины с Россией.

Сейчас же Ивангай записал видео, где рассказал об уважении к Дудю и сказал, что скандалом хотел привлечь внимание к конфликту Украины и России.

"Мой конфликт с Юрой Дудем - это вовсе не конфликт, а попытка привлечь внимание к украино-российской войне, жертвами которой стали более 13 тысяч украинцев и жертвы со стороны России умалчиваются. Юра, я тебя уважаю и слежу за тем, что ты делаешь, мы лишь "информационные войны", и пока другие ставят на кон свои жизни, мы жертвуем лишь репутацией", - сказал Ивангай.

Также он попросил прощения у всех, кого обидели его твиты про Россию. И надеется, что "великий русский народ и свободолюбивый украинский народ навсегда будут братьями".

Также он надеется, что возобновятся прямые авиарейсы между Украиной и Россией.

Напомним, 18 марта Дудь выпустил интервью с Ивангаем. В нем блогер назвал Путина сильнейшим человеком в мире, а также заявил о том, что был вынужден бежать из России из-за давления правоохранителей и своих проукраинских постов.

Примерно через полтора месяца Ивангай заявил, что Дудь вырезал из интервью его "главный месседж". Речь о заявлении, что его прабабушка была жертвой Голодомора, дедушка пострадал от НКВД, а "теперь Украина имеет войну с Россией".

В свою очередь Дудь заявил, что фрагменты интервью были вырезаны из уважения к зрители и герою, поскольку он путался и не до конца мог сформулировать свою мысль. Также Дудь опубликовал вырезанный фрагмент интервью с Ивангаем про Украину, Крым и Голодомор.