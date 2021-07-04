В Беларуси силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешка. О причинах его ареста не сообщается. Он был задержан после того, как по месту проживания молодого человека провели обыск.

Также известно, что у него изъяли мобильный телефон, силовики получили доступ к смартфону. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

По данным правозащитников, его задержали около 17:00 в городе Столин, где он был прописан.

По месту жительства молодого человека также был проведен обыск, который проводили пять сотрудников правоохранительных органов. У него конфисковали телефон и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, Рабешка доставили в Пинский отдел комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси.

"Недавно пришло уведомление, что на телефон Павла установлен телеграм. Скорее всего, менты получили доступ к его телефону, который изъяли во время обыска", - Telegram-канал "Свободный Столин".

Как сообщала "Страна", в Беларуси усилили охрану государственной границы с Украиной. С учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами белорусской пограничной службы применяются "тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе".

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