Из Турции депортировали гражданина Израиля после того, как он на камеру в ресторане высморкался в лиры, когда готовился оплатить счет. Об этом сообщает RT.

Видео своего поступка израильтянин сам опубликовал в интернете: он с друзьями расплачивается по счету в стамбульском ресторане и в шутку вытер свой нос купюрой в 20 лир.

Так он, как пишут СМИ, хотел поиронизировать по поводу падения курса турецкой валюты.

На следующий день туриста в отеле задержала полиция Турции. Его обвинили в оскорблении государственных символов и депортировали обратно в Израиль.

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındıhttps://t.co/R80DaePUp9 pic.twitter.com/pwD1zMwYcN — Independent Turkish (@TurkishIndy) July 2, 2021

Как сообщала "Страна", туристов предупредили об изменении правил перевоза ручной клади при перелетах на SkyUp. В авиакомпании увеличили нормы провоза ручного багажа – с 7 до 9 кг.

Напомним, что в Турции в сезон отпусков активизировались мошенники. Эксперты дали советы, как туристам избежать обмана. Туристов призвали не принимать предложения из социальных сетей или по электронной почте – они могут оказаться фишинговыми сообщениями, имеющими целью украсть личные данные. Лучше бронировать жилье через туристические агентства или напрямую на сайте гостиницы.