Несколько дней назад сеть российских супермаркетов здоровой еды "Вкусвилл" опубликовала рекламу с изображением нескольких семей, среди которых была лесбийская пара. Это привело к большому скандалу, в результате чего руководство удалило посты в соцсетях и извинилось.

На снимках в рекламном посте была изображена семья из четырех женщин: Алина и Ксюша встречаются и собираются пожениться; еще у Алины есть сестра Мила; Юма — мама Милы и Алины (она психолог и ЛГБТ-активистка).

"Меня очень порадовало приглашение сотрудника сети участвовать в их рекламе, — рассказывает Юма. — "Вкусвилл" мы действительно любим, и семью свою считаем доброй и крепкой. Для нас важно было показать, что можно быть счастливыми даже вопреки гомофобии. Счастливой, как все другие счастливые семьи. Я получила такое огромное количество поздравлений и поддержки после этой рекламы, что понимаю, что это было не зря. И я очень благодарна людям из "Вкусвилл" за их здравомыслие и смелость".

В то же время большое количество пользователей не оценило такую рекламу и поднялась волна возмущения использованием темы ЛГБТ в рекламе торговой сети.

По итогу, в воскресенье, 4 июля, сети супермаркетов пришлось извиниться. Статья, опубликованная на сайте компании, была удалена, о на ее месте размещен текст с извинениями.

"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников.

Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти.

Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам", - говорится в сообщении.

Под ним подписались основатель "Вкусвилла" Андрей Кривенко и 11 топ-менеджеров торговой сети.

Кроме того, пост с фотографиями ЛГБТ-семьи был удален и из Инстаграма "Вкусвилла".

Напомним, ранее мы писали, что в России канал Disney получил предупреждение из-за героя-гея в мультфильме для детей.

Также сообщалось, что украинский Кабмин предлагает сажать в тюрьму за дискриминацию ЛГБТ.